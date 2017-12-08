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    НХЛ. Потолок зарплат в сезоне-2018/19 увеличится до 78-82 млн долларов

    Теги Гэри Беттмэн НХЛ

    Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил об увеличении потолка зарплат в лиге с сезона-2018/19.

    Речь идет об увеличении с 75 миллионов долларов до отметки в 78-82 миллиона.

    Увеличение потолка как минимум на 3 миллиона станет самым большим с сезона-2013/14, когда потолок был увеличен с 64,3 миллиона до 69 миллионов.

    Потолок зарплат был введен в НХЛ после несостоявшегося из-за локаута сезона-2004/05. В первом сезоне он составлял 39 миллионов долларов.

    По итогам прошлого сезона потолок был увеличен с 73 миллионов до 75.

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