НХЛ. Потолок зарплат в сезоне-2018/19 увеличится до 78-82 млн долларов

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил об увеличении потолка зарплат в лиге с сезона-2018/19.

Речь идет об увеличении с 75 миллионов долларов до отметки в 78-82 миллиона.

Увеличение потолка как минимум на 3 миллиона станет самым большим с сезона-2013/14, когда потолок был увеличен с 64,3 миллиона до 69 миллионов.

Потолок зарплат был введен в НХЛ после несостоявшегося из-за локаута сезона-2004/05. В первом сезоне он составлял 39 миллионов долларов.

По итогам прошлого сезона потолок был увеличен с 73 миллионов до 75.