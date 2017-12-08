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    Владислав Третьяк: «Мутко многое сделал для развития спорта в нашей стране»

    Теги Виталий Мутко ФХР Владислав Третьяк Сочи-2014

    Глава ФХР Владислав Третьяк поздравил с 59-м днем рождения вице-премьера РФ Виталия Мутко.

    «Хотелось бы от себя лично поздравить Виталия Мутко с днем рождения и пожелать ему удачи!

    Он очень многое сделал для развития спорта в нашей стране. За последние годы построено очень много спортивных объектов, в том числе 100 ледовых дворцов.

    Ни одна страна мира не может похвастаться такими соревнованиями, которые мы проводили в России. В их числе Олимпиада, Универсиада, чемпионаты мира по водным видам спорта, хоккею с шайбой и мячом, легкой атлетике и многие другие.

    И сейчас нас ждет грандиозный праздник – чемпионат мира по футболу, непосредственно отношение к которому имеет Виталий Леонтьевич.

    У нас всегда были хорошие отношения. Мы работали с Министерством спорта и правительством РФ по хоккейной программе, поскольку в нашей стране не хватало хоккейных дворцов. В этом плане он нам очень помогал.

    В заключение скажу, что легче всего обвинять людей, не имея доказательств», – сказал Третьяк.

    Ну что, теперь Мутко уйдет?

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      7%

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