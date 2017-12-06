НХЛ. Кучеров первым в сезоне набрал 40 очков и по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров

Форвард Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи в матче с (6:2).

Это позволило российскому нападающему первым в сезоне набрать 40 (19+21) очков. На данный момент он провел 27 матчей.

Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров, опережая одноклубника Стивена Стэмкоса (38 очков), Джонни Годро из «Калгари» и Блэйка Уилера из «Виннипега» (по 36).