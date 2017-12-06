Александр Бурмистров о решении МОК: «Дерьмо. Нет смысла играть без флага»

Нападающий Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.

«Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение. Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом.

Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране.

Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения.

Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду?», – заявил Бурмистров.

Олимпиада без флага мне не нужна