Александр Бурмистров о решении МОК: «Дерьмо. Нет смысла играть без флага»
Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.
«Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение. Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом.
Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране.
Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения.
Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду?», – заявил Бурмистров.
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