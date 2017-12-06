Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Бурмистров о решении МОК: «Дерьмо. Нет смысла играть без флага»

    Теги сборная России Ванкувер Александр Бурмистров Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров считает, что сборной России бессмысленно выступать на Олимпиаде-2018 без своего флага.

    «Дерьмо. Учитывая, что Россия сделала для спорта, я считаю, что это плохое решение. Я говорю не только о хоккее или о чем-то другом.

    Не только в нашей стране принимают допинг. Всех ловили, в каждой стране.

    Не хочется играть на Олимпиаде за другую страну. Ты очень уважаешь и любишь свою страну с самого рождения.

    Думаю, что нет смысла играть без флага. Что вы скажете детям? Для кого вы выиграли Олимпиаду?», – заявил Бурмистров.

    Олимпиада без флага мне не нужна

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    31876 голосов 197
    • Да
      57%
    • Нет
      43%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться