Илья Ковальчук: «У нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть. Мы представляем лучшую страну в мире»

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал решение МОК запретить сборная России выступать на Олимпиаде-2018 под своим флагом и гимном.

– Насколько такое решение повлияет на настрой игроков?

– Мы, спортсмены – вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди.

Если дай бог удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн.

– Если сборную России допустят, для вас это будет пятая Олимпиада. Есть ли особые чувства перед этим турниром?

– Есть чувство досады, что политика превзошла спорт. Ведь всегда говорили, что спорт – вне политики. Хоккейный турнир на Олимпиаде – это центральное событие Игр. И мы должны быть там.

Не скажу, что есть какая-то обида в связи с решением. Скорее, недопонимание. Ведь мы – всего лишь спортсмены, которые каждый день тренируются, делают свое дело и мечтают о том, чтобы представлять свою страну.

Да, у нас забрали флаг и гимн, но не забрали честь и совесть! Мы знаем, что мы россияне, что мы представляем лучшую страну в мире.

Думаю, что наши болельщики еще больше будут нас поддерживать. И мы попытаемся сделать все для того, чтобы оправдать надежды людей.

– Общались ли вы с Павлом Дацюком по поводу всей этой ситуации?

– Мне тяжело за него говорить. Для нас обоих, если дай бог все сложится, это будет пятая олимпиада. Конечно, мы готовились. Это был один из главных пунктов, почему я вернулся из НХЛ.

Я остался в КХЛ еще на год, чтобы была возможность поехать в Корею. Игра за сборную для нас – приоритет. И, уверен, что Павел ответит так же.

Еще когда я начинал заниматься хоккеем, мой отец написал у меня в дневнике: «Наша цель – сборная, наша цель – Олимпиада». Для меня Олимпийские игры – это огромная честь и огромная ответственность, – сказал Ковальчук.

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