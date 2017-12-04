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    Третьяк об олимпийских играх без России: «Это будет просто беда»

    Теги ФХР ИИХФ сборная России болельщики Владислав Третьяк НХЛ допинг МОК Федерация хоккея Канады Федерация хоккея Швеции Федерация хоккея США Федерация хоккея Чехии Томас Бах Федерация хоккея Финляндии олимпийский хоккейный турнир

    Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что без сборной России олимпийских хоккейный турнир потеряет интерес.

    «Спортсмен всю жизнь идет к олимпийской медали. Я – член ИИХФ, которая написала письмо Томасу Баху (глава МОК) с информацией, что хоккейные федерации Канады, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии и Южной Кореи не имеют претензий к мужской сборной России. Мы провели 177 допинг- тестов, и нет ни одного допингового нарушения.

    Все хотят видеть Россию [на олимпийском турнире], ведь [игроков из] НХЛ там не будет, а если не будет России, что тогда будет за турнир? Он потеряет интерес болельщиков, это будет просто беда и это будет нечестно», – сказал Третьяк.

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