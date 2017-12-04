Третьяк об олимпийских играх без России: «Это будет просто беда»
Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что без сборной России олимпийских хоккейный турнир потеряет интерес.
«Спортсмен всю жизнь идет к олимпийской медали. Я – член ИИХФ, которая написала письмо Томасу Баху (глава МОК) с информацией, что хоккейные федерации Канады, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии и Южной Кореи не имеют претензий к мужской сборной России. Мы провели 177 допинг- тестов, и нет ни одного допингового нарушения.
Все хотят видеть Россию [на олимпийском турнире], ведь [игроков из] НХЛ там не будет, а если не будет России, что тогда будет за турнир? Он потеряет интерес болельщиков, это будет просто беда и это будет нечестно», – сказал Третьяк.
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