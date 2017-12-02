Скаут НХЛ: «Андрей Свечников мог бы играть в НХЛ уже сейчас»

Сотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Карл Стюарт поделился мнением о форварде «Бэрри Колтс» , который является одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2018.

«Я считаю, что Свечников мог бы играть в НХЛ уже сейчас. Если есть один игрок его возраста, который мог бы попасть в состав команды НХЛ, то это он.

У него мощное катание, если ему надо, он закроет шайбу корпусом, ускорится и объедет защитника. Его не остановить. У него хороший бросок, и он может обыграть соперника один в один. К тому же он творит чудеса в большинстве.

Это игрок НХЛ, который сейчас находится в OHL», – сказал Стюарт.

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