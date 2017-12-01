НХЛ. Седины стали первыми в истории лиги братьями, набравшими по 1000 очков

Братья Хенрик и из «Ванкувера» сегодня вошли в историю НХЛ как первые братья, набравшие по 1000 очков в лиге.

До них ближе всех к этому достижению были братья Ришары – Анри (1046 очков) и Морис (966 очков).

Среди всех братских дуэтов в НХЛ Седины (по итогам матча с «Нэшвиллом» у них стало 2036 очков) занимают по результативности 2-е место, уступая только братьям Гретцки (2861 очко, Уэйн – 2857, Брент – 4).

Среди всех братских связок в истории лидируют Саттеры (Брент, Брайан, Рон, Дуэйн, Рик, Дэррил) – 2936 очков на шестерых.

НХЛ. Форвард «Ванкувера» Даниэль Седин набрал 1000-е очко в лиге