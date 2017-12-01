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    НХЛ. Седины стали первыми в истории лиги братьями, набравшими по 1000 очков

    Теги Ванкувер Даниэль Седин Хенрик Седин НХЛ рекорды Морис Ришар Анри Ришар

    Братья Хенрик и Даниэль Седины из «Ванкувера» сегодня вошли в историю НХЛ как первые братья, набравшие по 1000 очков в лиге. 

    До них ближе всех к этому достижению были братья Ришары – Анри (1046 очков) и Морис (966 очков). 

    Среди всех братских дуэтов в НХЛ Седины (по итогам матча с «Нэшвиллом» у них стало 2036 очков) занимают по результативности 2-е место, уступая только братьям Гретцки (2861 очко, Уэйн  – 2857, Брент – 4). 

    Среди всех братских связок в истории лидируют Саттеры (Брент, Брайан, Рон, Дуэйн, Рик, Дэррил) – 2936 очков на шестерых. 

    НХЛ. Форвард «Ванкувера» Даниэль Седин набрал 1000-е очко в лиге

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