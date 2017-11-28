Федерация хоккея Чехии: «Если сборная России вне подозрений, то она обязана быть допущена до Олимпиады»

Генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Мартин Урбан подтвердил, что отправил письмо в ИИХФ в поддержку выступления сборной России​ на Олимпиаде.

– Мы действительно выслали подобное письмо. Но дело тут не в сборной России, а в принципах. Разумеется, Федерация хоккея Чехии против допинга. И если бы сборная России по хоккею была бы в чем-то таком замешана, то мы бы сразу рекомендовали ее наказать.

Мы однозначно против коллективных наказаний. И если хоккейная сборная России вне подозрений, то она просто обязана быть допущена до Олимпиады.

Я послал это письмо Рене Фазелю, МОК, ФХР и всем участникам олимпийского хоккейного турнира. Мужского турнира. А также – соревновательным комитетам МОК и ИИХФ.

– Недавно президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что если сборная России не сможет выступать на олимпийском хоккейном турнире под собственным флагом, то хоккеистам КХЛ могут запретить играть на Олимпиаде. Не это ли является причиной вашего письма?

– Я не буду это комментировать, – сказал Урбан.

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