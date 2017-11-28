«Ак Барс» интересуется Бобковым, Лазушиным и Шарыченковым

«Ак Барс» до зимнего трансферного дедлайна намерен подписать вратаря.

В сферу интересов клуба входят голкипер «Адмирала» Игорь Бобков, Александр Лазушин из «Лады» и Александр Шарыченков «Югры».

«Ак Барс» ищет запасного голкипера, чтобы усилить вратарскую линию перед плей-офф на случай травм.

В текущем сезоне Бобков провел 21 матч и одержал пять побед, у Шарыченкова – 10 матчей и одна победа, у Лазушина – 23 матча и семь побед.