Дарюс Каспарайтис: «По ощущениям, кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла олимпийские медали»

Олимпийский чемпион поделился мнением о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду 2018 года и рассказал, как к турниру относятся в Северной Америке.

«Про Олимпиаду здесь вообще почти ничего не говорят. Я вот слушаю НХЛ-радио. Там постоянно говорят про хоккей, но ничего нет про Олимпийские игры.

Здесь свой бизнес, у каждого бизнеса есть свои задачи. НХЛ нет смысла рекламировать этот турнир.

Что касается сложившейся ситуации с возможным недопуском наших ребят в Пхенчхан, то есть ощущение, будто кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла олимпийские медали.

Это неправильно. Я не понимаю всей этой политики в спорте. Наши спортсмены не должны от нее страдать», – сказал Каспарайтис.