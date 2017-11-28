Дарюс Каспарайтис: «По ощущениям, кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла олимпийские медали»
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду 2018 года и рассказал, как к турниру относятся в Северной Америке.
«Про Олимпиаду здесь вообще почти ничего не говорят. Я вот слушаю НХЛ-радио. Там постоянно говорят про хоккей, но ничего нет про Олимпийские игры.
Здесь свой бизнес, у каждого бизнеса есть свои задачи. НХЛ нет смысла рекламировать этот турнир.
Что касается сложившейся ситуации с возможным недопуском наших ребят в Пхенчхан, то есть ощущение, будто кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла олимпийские медали.
Это неправильно. Я не понимаю всей этой политики в спорте. Наши спортсмены не должны от нее страдать», – сказал Каспарайтис.
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