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    Дарюс Каспарайтис: «По ощущениям, кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла олимпийские медали»

    Теги сборная России Дарюс Каспарайтис НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир политика

    Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о возможном недопуске сборной России на Олимпиаду 2018 года и рассказал, как к турниру относятся в Северной Америке.

    «Про Олимпиаду здесь вообще почти ничего не говорят. Я вот слушаю НХЛ-радио. Там постоянно говорят про хоккей, но ничего нет про Олимпийские игры.

    Здесь свой бизнес, у каждого бизнеса есть свои задачи. НХЛ нет смысла рекламировать этот турнир.

    Что касается сложившейся ситуации с возможным недопуском наших ребят в Пхенчхан, то есть ощущение, будто кто-то не хочет, чтобы Россия выиграла олимпийские медали.

    Это неправильно. Я не понимаю всей этой политики в спорте. Наши спортсмены не должны от нее страдать», – сказал Каспарайтис.

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