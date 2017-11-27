«Салават Юлаев» проиграл 8 из 10 последних матчей. У команды уже 20 поражений в этом сезоне

«Салават Юлаев» проиграл на выезде «Нефтехимику» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

Это поражение стало для уфимцев 20-м в этом сезоне.

Также команда в последних десяти играх потерпела восемь поражений. На этом отрезке «Салават» сумел выиграть у «Куньлуня» (3:2) и «Сочи» (3:1).

Следующим соперником «Салавата Юлаева» станет «Ак Барс», матч состоится 29 ноября в Казани.

После 36 матчей команда тренера Эркки Вестерлунда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков