«Салават Юлаев» проиграл 8 из 10 последних матчей. У команды уже 20 поражений в этом сезоне
«Салават Юлаев» проиграл на выезде «Нефтехимику» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Это поражение стало для уфимцев 20-м в этом сезоне.
Также команда в последних десяти играх потерпела восемь поражений. На этом отрезке «Салават» сумел выиграть у «Куньлуня» (3:2) и «Сочи» (3:1).
Следующим соперником «Салавата Юлаева» станет «Ак Барс», матч состоится 29 ноября в Казани.
После 36 матчей команда тренера Эркки Вестерлунда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков
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