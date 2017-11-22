Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Эркка Вестерлунд после 0:5 от «Ак Барса»: «У меня нет желания подать в отставку. Я извиняюсь перед болельщиками за нашу игру»

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Максим Гончаров Эркка Вестерлунд Максим Майоров КХЛ

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился мыслями после поражения от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Казань играла очень хорошо. Первые два периода они использовали наши ошибки и забили голы.

    Наш третий период был очень плохой. Мы не играли как команда. Я извиняюсь перед нашими болельщиками за нашу игру. Я извиняюсь от себя и от всех игроков.

    – Что должны сделать вы после такой игры?

    – Мы повторяли те же самые ошибки, которые у нас были до этого, из-за этого и проиграли. Это было не очень умно. Завтра мы будем смотреть игру и изучать ошибки.

    – Сегодня не было Гончарова и Майорова, когда они смогут сыграть?

    – Гончаров, может быть, три недели, Майоров, может быть, сыграет в следующем матче

    – После такого матча не возникает желание подать в отставку?

    – Нет, конечно. Первый принцип тренера – учебный процесс, в том числе для тренеров.

    – Кажется, что команде не хватает вдохновения. Согласны ли вы с этим и что на ваш взгляд может встряхнуть команду?

    – Мы сделали очень много ошибок. В эмоциях можно добавлять, но в первую очередь надо играть с умом, как сегодня Казань, – сказал Вестерлунд.

    «Салават» – «Ак Барс» – 0:5. Это 7-е поражение Уфы в последних 9 матчах

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться