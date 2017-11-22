Эркка Вестерлунд после 0:5 от «Ак Барса»: «У меня нет желания подать в отставку. Я извиняюсь перед болельщиками за нашу игру»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился мыслями после поражения от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Казань играла очень хорошо. Первые два периода они использовали наши ошибки и забили голы.
Наш третий период был очень плохой. Мы не играли как команда. Я извиняюсь перед нашими болельщиками за нашу игру. Я извиняюсь от себя и от всех игроков.
– Что должны сделать вы после такой игры?
– Мы повторяли те же самые ошибки, которые у нас были до этого, из-за этого и проиграли. Это было не очень умно. Завтра мы будем смотреть игру и изучать ошибки.
– Сегодня не было Гончарова и Майорова, когда они смогут сыграть?
– Гончаров, может быть, три недели, Майоров, может быть, сыграет в следующем матче
– После такого матча не возникает желание подать в отставку?
– Нет, конечно. Первый принцип тренера – учебный процесс, в том числе для тренеров.
– Кажется, что команде не хватает вдохновения. Согласны ли вы с этим и что на ваш взгляд может встряхнуть команду?
– Мы сделали очень много ошибок. В эмоциях можно добавлять, но в первую очередь надо играть с умом, как сегодня Казань, – сказал Вестерлунд.
«Салават» – «Ак Барс» – 0:5. Это 7-е поражение Уфы в последних 9 матчах
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