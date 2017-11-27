НХЛ. Зеттерберг обогнал Дацюка и вышел на 6-е место по очкам в истории «Детройта»

Форвард Хенрик Зеттерберг в матче с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) сделал голевую передачу.

37-летний швед набрал 919-е (330+589) очко в регулярных чемпионатах и вышел на 6-е место в истории «Ред Уингс», превзойдя Павла Дацюка (918).

Лидирует по этому показателю Горди Хоу – 1809 баллов за результативность.

В топ-5 также входят Стив Айзерман (1755), Алекс Дельвеккио (1281), Никлас Лидстрем (1142) и Сергей Федоров (954).

В 24 матчах текущего сезона Зеттерберг набрал 15 (4+11) очков.