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    НХЛ. Зеттерберг обогнал Дацюка и вышел на 6-е место по очкам в истории «Детройта»

    Теги Детройт Павел Дацюк Хенрик Зеттерберг НХЛ

    Форвард «Детройта» Хенрик Зеттерберг в матче с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) сделал голевую передачу.

    37-летний швед набрал 919-е (330+589) очко в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 6-е место в истории «Ред Уингс», превзойдя Павла Дацюка (918).

    Лидирует по этому показателю Горди Хоу – 1809 баллов за результативность.

    В топ-5 также входят Стив Айзерман (1755), Алекс Дельвеккио (1281), Никлас Лидстрем (1142) и Сергей Федоров (954).

    В 24 матчах текущего сезона Зеттерберг набрал 15 (4+11) очков.

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