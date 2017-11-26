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    TSN представила состав Канады на ОИ с игроками из НХЛ. Макдэвид – первый центр, Кросби – второй

    Теги Сидни Кросби Патрис Бержерон Данкан Кит сборная Канады Марк-Эдуард Влэшик НХЛ Джонатан Тэйвс Джон Таварес Кэри Прайс Дрю Даути Кори Кроуфорд Стивен Стэмкос TSN Алекс Пьетранжело Джейми Бенн Пхенчхан-2018 Пи Кей Суббан Брэд Маршанд олимпийский хоккейный турнир Джейден Шварц Шон Кутюрье Марк Шайфли Морган Райлли Марк Стоун Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Мэтт Мюррей Колтон Парайко

    Сеть телеканалов TSN представила свой вариант сборной Канады на Олимпиаду.

    Это гипотетический вариант состава, который мог бы использоваться, если бы в Играх участвовали хоккеисты из НХЛ.

    Вратари: Кэри Прайс, Кори Кроуфорд, Мэтт Мюррей.

    Первая пара защитников: Данкан Кит, Дрю Даути.

    Вторая пара: Морган Райлли, Алекс Пьетранжело.

    Третья пара: Марк-Эдуард Влэшик, Колтон Парайко.

    7-й защитник: Пи Кей Суббан.

    Первая тройка атаки: Джон Таварес, Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон.

    Вторая тройка: Брэд Маршанд, Сидни Кросби, Патрис Бержерон.

    Третья тройка: Джейми Бенн, Марк Шайфли, Стивен Стэмкос.

    Четвертая тройка: Джейден Шварц, Джонатан Тэйвс, Марк Стоун.

    13-й нападающий: Шон Кутюрье.

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