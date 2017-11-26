TSN представила состав Канады на ОИ с игроками из НХЛ. Макдэвид – первый центр, Кросби – второй

Сеть телеканалов TSN представила свой вариант сборной Канады на Олимпиаду.

Это гипотетический вариант состава, который мог бы использоваться, если бы в Играх участвовали хоккеисты из .

Вратари: Кэри Прайс, Кори Кроуфорд, Мэтт Мюррей.

Первая пара защитников: , Дрю Даути.

Вторая пара: Морган Райлли, Алекс Пьетранжело.

Третья пара: Марк-Эдуард Влэшик, Колтон Парайко.

7-й защитник: Пи Кей Суббан.

Первая тройка атаки: Джон Таварес, Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон.

Вторая тройка: Брэд Маршанд, , Патрис Бержерон.

Третья тройка: Джейми Бенн, Марк Шайфли, .

Четвертая тройка: Джейден Шварц, Джонатан Тэйвс, Марк Стоун.

13-й нападающий: Шон Кутюрье.