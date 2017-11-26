TSN представила состав Канады на ОИ с игроками из НХЛ. Макдэвид – первый центр, Кросби – второй
Сеть телеканалов TSN представила свой вариант сборной Канады на Олимпиаду.
Это гипотетический вариант состава, который мог бы использоваться, если бы в Играх участвовали хоккеисты из НХЛ.
Вратари: Кэри Прайс, Кори Кроуфорд, Мэтт Мюррей.
Первая пара защитников: Данкан Кит, Дрю Даути.
Вторая пара: Морган Райлли, Алекс Пьетранжело.
Третья пара: Марк-Эдуард Влэшик, Колтон Парайко.
7-й защитник: Пи Кей Суббан.
Первая тройка атаки: Джон Таварес, Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон.
Вторая тройка: Брэд Маршанд, Сидни Кросби, Патрис Бержерон.
Третья тройка: Джейми Бенн, Марк Шайфли, Стивен Стэмкос.
Четвертая тройка: Джейден Шварц, Джонатан Тэйвс, Марк Стоун.
13-й нападающий: Шон Кутюрье.
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