Даррен Дитц: «Очень расстроен – за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя»

Защитник «Барыса» Даррен Дитц рассказал об адаптации к .

— Мне очень нравится, я получаю массу новых ощущений. Почти каждый день мы отправляемся в новый для меня город, который я раньше не видел. Конечно, есть разница культур, которая чувствуется – Россия и Казахстан – это совершенно особый мир, но я получаю много позитива, мне интересно.

— Какие-то страхи, опасения у вас были перед переездом в Астану?

— Я бы не назвал это страхами. Конечно, как и любой человек на моем месте, я не знал, чего ожидать, что я увижу. Я не был уверен, что мне полностью удастся адаптироваться к новой жизни в незнакомой стране, к новой культуре. Но мои партнеры по команде фантастически мне помогают. Их поддержка значительно упростила жизнь, и теперь я просто получаю кайф.

— А что сказали родители, друзья, когда узнали ваше решение?

— Никаких возгласов типа «Ты сумасшедший!» не было. Они просто поддержали меня, сказав, что это хорошая возможность для меня. Возможность посмотреть мир и заниматься тем делом, которое я люблю. Это здорово.

— У всех иностранцев, приехавших в Казахстан, принято спрашивать про фильм «Борат».

— Ха, эту тему я уже изучил, приятели много шутили на этот счет. Это просто дружеские подколы, ничего больше. У меня ведь и особых проблем-то не было после приезда в Астану. Как-то удалось удивительно легко адаптироваться, прижиться – с первого дня, когда я отправился в гостиницу. Надо отдать должное команде и персоналу. Я бы не сказал, что между Северной Америкой и Астаной есть какие-то огромные различия, даже в плане привычной еды не было трудностей. Ну а болельщики меня просто покорили своей поддержкой.

— Вы сыграли два матча подряд в Новосибирске. Что скажете приятелям о Сибири? Поддержите миф про медведей на улицах и мороз?

— Вы знаете, я очень расстроен, но за три дня в Новосибирске не встретил ни одного медведя. Их здесь нет, вы представляете? Обычные люди живут обычной жизнью. Что же касается мороза, то в столице Сибири оказалось теплее, чем в моем родном городе в Канаде. Я уже прикалывался над друзьями, посылая сообщения про погоду, – сказал Дитц.