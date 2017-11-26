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    Александр Овечкин: «Чувствовал себя, будто мне снова 19 лет»

    Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин видео НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Ти Джей Оши Никита Кучеров Майк Босси

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о хет-трике в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:2).

    – Сегодня вы оформили очередной хет-трик в этом сезоне.

    – Иногда ты просто чувствуешь, что игра идет. Плюс мне помогают партнеры: когда я забрасывал третью шайбу в пустые ворота, был отличный пас от Ти Джея Оши, здорово сыграл Бэкстрем.

    – Всех восхитил ваш первый гол после отличного прохода.

    – Да, получилось здорово, эта шайба – я чувствовал себя, будто мне снова 19 лет.

    – В гонке снайперов вы обогнали сегодня Никиту Кучерова

    – Сейчас нет смысла об этом говорить, длинный сезон впереди.

    – Также вы уже обогнали Майка Босси в списке снайперов НХЛ всех времен, находитесь в одном голе от Майка Рекки.

    – Особо не слежу за этим списком. Да, люди говорят об этом, но я просто играю и делаю свою работу. А так – конечно, это история, обойти Босси – это что-то особенное, – сказал Овечкин.

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