Александр Овечкин: «Чувствовал себя, будто мне снова 19 лет»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о хет-трике в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (4:2).

– Сегодня вы оформили очередной хет-трик в этом сезоне.

– Иногда ты просто чувствуешь, что игра идет. Плюс мне помогают партнеры: когда я забрасывал третью шайбу в пустые ворота, был отличный пас от Ти Джея Оши, здорово сыграл Бэкстрем.

– Всех восхитил ваш первый гол после отличного прохода.

– Да, получилось здорово, эта шайба – я чувствовал себя, будто мне снова 19 лет.

– В гонке снайперов вы обогнали сегодня …

– Сейчас нет смысла об этом говорить, длинный сезон впереди.

– Также вы уже обогнали Майка Босси в списке снайперов НХЛ всех времен, находитесь в одном голе от Майка Рекки.

– Особо не слежу за этим списком. Да, люди говорят об этом, но я просто играю и делаю свою работу. А так – конечно, это история, обойти Босси – это что-то особенное, – сказал Овечкин.

Овечкин сделал 20-й хет-трик в НХЛ. Лучший