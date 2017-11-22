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    «Ак Барс» интересуется Пайгиным, с которым хочет разорвать контракт «Эдмонтон»

    Теги Ак Барс возможные переходы Эдмонтон Рафик Якубов НХЛ КХЛ Зият Пайгин

    «Ак Барс» заинтересован в защитнике «Эдмонтона» Зияте Пайгине.

    «Если Зият вернется в Россию, то вернется к нам. «Ак Барс» его ждет», – сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

    Пайгин весной не стал продлевать контракт с «Ак Барсом» и перешел в «Эдмонтон».

    Клуб НХЛ ранее выставил россиянина на драфт отказов с целью расторжения контракта.

    22-летний хоккеист в текущем сезоне не сыграл ни разу за основную команду. Он провел 7 матчей в фарм-клубе АХЛ при показателе полезности «-2» и 4 минутах штрафа.

    Подробную статистику Пайгина можно посмотреть здесь.

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