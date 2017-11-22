Юрист Зарипова: «Возможно, в витамине С, который принимал Данис, оказалось запрещенное вещество»

Юрист Петр Глушков, занимавшийся делом нападающего в международном арбитражном суде Лозанны и в ИИХФ, рассказал, как в организм игрока попал запрещенный препарат.

«Мы стали всем этим активно заниматься в августе и сентябре. Проба у него была взята прошлой зимой.

Через что в организм попал препарат? Начинаем проверять все подряд. Тестировали более 100 субстанций. Чай, вода, таблетки, сделали даже контрольную закупку еды в одном из известных московских ресторанов, где накануне допинг-теста был Зарипов. Так как этот препарат, как мы выяснили, в природе встречается в некоторых морепродуктах средиземноморья.

Проблема в том, что той же еды, воды, лекарств очевидно уже не найти. Данис принимал абсолютно разрешенные поливитамины. И мы обнаружили, что производитель витамина С был замечен в не совсем чистом производстве. Хотя фирма, а она не является российской, широко известна.

Ее препараты полностью сертифицированы в России, и давно закупал эти поливитамины. Важно, что это не какая-то контора из подворотни, а известный поставщик.

Так вот, мы установили, что на этой же фабрике производится и это мочегонное средство. Возможно, в той партии абсолютно безобидного витамина С, которую принимал Данис, одна из таблеток оказалась смешана с гидрохлортиазидом», – рассказал Глушков.

Вчера стало известно, что Спортивный арбитражный суд санкционировал мировое соглашение между Зариповым и ИИХФ о сокращении ранее наложенной на игрока 2-летней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы до 6 месяцев.