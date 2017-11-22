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    Данис Зарипов: «Вероятность перехода в «Рейнджерс» была 90%. Уже квартиру в Нью-Йорке почти снял»

    Теги Ак Барс возможные переходы Рейнджерс Данис Зарипов Ален Виньо НХЛ КХЛ

    Форвард Данис Зарипов рассказал о том, что мог стать игроком «Рейнджерс»

    После объявления о его 2-летней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы НХЛ заявила, что не признает ее. Зарипов получил возможность сыграть в лиге, если бы договорился с каким-либо клубом о контракте. 

    «Предметное предложение было от «Рейнджерс». Чтобы вы понимали масштаб серьезности, я уже квартиру себе в Нью-Йорке почти снял. Цены, конечно, ужасные...

    Так вот, все хотели видеть меня в команде: владелец команды, генеральный менеджер, скауты, главный тренер. Тогда мы оценивали вероятность перехода в 90%.

    Но в последний момент тренер «Рейнджерс» Ален Виньо посчитал, что моя скорость не позволить мне вписаться и быстро адаптироваться, как он сказал, «в сумасшедше быструю команду».

    Я смотрю, что «Рейнджерс» в каждом матче пропускает по 5-6 шайб, правда, и забивает много. Играют в настоящий русский хоккей», – сказал Зарипов. 

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