Данис Зарипов: «Вероятность перехода в «Рейнджерс» была 90%. Уже квартиру в Нью-Йорке почти снял»

Форвард Данис Зарипов рассказал о том, что мог стать игроком .

После объявления о его 2-летней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы заявила, что не признает ее. Зарипов получил возможность сыграть в лиге, если бы договорился с каким-либо клубом о контракте.

«Предметное предложение было от . Чтобы вы понимали масштаб серьезности, я уже квартиру себе в Нью-Йорке почти снял. Цены, конечно, ужасные...

Так вот, все хотели видеть меня в команде: владелец команды, генеральный менеджер, скауты, главный тренер. Тогда мы оценивали вероятность перехода в 90%.

Но в последний момент тренер «Рейнджерс» посчитал, что моя скорость не позволить мне вписаться и быстро адаптироваться, как он сказал, «в сумасшедше быструю команду».

Я смотрю, что в каждом матче пропускает по 5-6 шайб, правда, и забивает много. Играют в настоящий русский хоккей», – сказал Зарипов.