Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Звено Тарасенко, набравшее 12 очков в матче с «Эдмонтоном», названо первой звездой дня

    Теги Сент-Луис Ванкувер Даллас НХЛ Владимир Тарасенко Бен Бишоп Брэйден Шенн Джейден Шварц Брок Босер

    Официальный сайт НХЛ назвал трех звезд игрового дня. 

    Третья звезда – вратарь «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 29 бросков из 30 в матче с «Монреалем» (3:1). 

    Вторая звезда – форвард «Ванкувера» Брок Босер с дублем в ворота «Филадельфии» (5:2). 

    Первая звезда – первое звено «Сент-Луиса». Владимир Тарасенко, Джейден Шварц и Брэйден Шенн набрали по 4 очка в матче с «Эдмонтоном» (8:3). 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться