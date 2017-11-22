НХЛ. Звено Тарасенко, набравшее 12 очков в матче с «Эдмонтоном», названо первой звездой дня

Официальный сайт назвал трех звезд игрового дня.

Третья звезда – вратарь Бен Бишоп, отразивший 29 бросков из 30 в матче с «Монреалем» (3:1).

Вторая звезда – форвард Брок Босер с дублем в ворота «Филадельфии» (5:2).

Первая звезда – первое звено . Владимир Тарасенко, Джейден Шварц и Брэйден Шенн набрали по 4 очка в матче с «Эдмонтоном» (8:3).