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    «Питтсбург» – «Ванкувер». Малкин пропустит матч из-за травмы верхней части тела

    Теги травмы Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Джейк Гюнцель

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч против «Ванкувера», который пройдет в среду, из-за травмы верхней части тела. 

    Сообщается, что российский нападающий получил ее в матче с «Чикаго» (1:2). 

    Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан добавил, что игрок пройдет обследование в четверг, результаты которого покажут, сможет ли он принять участие в следующих матчах против «Бостона» и «Тампы». 

    Рассматривается вариант, при котором место в центре второго звена «Питтсбурга» в матче с «Ванкувером» может занять Джейк Гюнцель. 

    Со статистикой Малкина можно ознакомиться здесь

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