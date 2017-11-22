«Питтсбург» – «Ванкувер». Малкин пропустит матч из-за травмы верхней части тела
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч против «Ванкувера», который пройдет в среду, из-за травмы верхней части тела.
Сообщается, что российский нападающий получил ее в матче с «Чикаго» (1:2).
Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан добавил, что игрок пройдет обследование в четверг, результаты которого покажут, сможет ли он принять участие в следующих матчах против «Бостона» и «Тампы».
Рассматривается вариант, при котором место в центре второго звена «Питтсбурга» в матче с «Ванкувером» может занять Джейк Гюнцель.
Со статистикой Малкина можно ознакомиться здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.