«Питтсбург» – «Ванкувер». Малкин пропустит матч из-за травмы верхней части тела

Форвард «Питтсбурга» пропустит матч против «Ванкувера», который пройдет в среду, из-за травмы верхней части тела.

Сообщается, что российский нападающий получил ее в матче с «Чикаго» (1:2).

Главный тренер «пингвинов» Майк Салливан добавил, что игрок пройдет обследование в четверг, результаты которого покажут, сможет ли он принять участие в следующих матчах против «Бостона» и «Тампы».

Рассматривается вариант, при котором место в центре второго звена в матче с «Ванкувером» может занять Джейк Гюнцель.

Со статистикой Малкина можно ознакомиться здесь.