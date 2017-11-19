Федерация хоккея США хочет, чтобы в 2030 году американцам принадлежал 51% игрового времени вратарей в НХЛ

Федерация хоккея США работает над реализацией плана, согласно которому американские вратари в 2030 году должны сыграть 51% от всех вратарских минут в .

Для достижения этой цели федерация запускает программу обучения и сертификации тренеров вратарей, которые будут работать в детском и юношеском хоккее.

Кроме того, ожидается введение лимита на вратарей иностранцев в – главной юниорской лиге США.

Сейчас на долю американских вратарей приходится 23,4% от общего числа вратарских минут в НХЛ, а в сезоне-2007/08 этот показатель составлял 11,5%.

Отмечается, что в 2007 году федерация хоккея США ввела постоянную должность тренера вратарей в своей программе юниорских сборных USNTDP.