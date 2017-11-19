Федерация хоккея США хочет, чтобы в 2030 году американцам принадлежал 51% игрового времени вратарей в НХЛ
Федерация хоккея США работает над реализацией плана, согласно которому американские вратари в 2030 году должны сыграть 51% от всех вратарских минут в НХЛ.
Для достижения этой цели федерация запускает программу обучения и сертификации тренеров вратарей, которые будут работать в детском и юношеском хоккее.
Кроме того, ожидается введение лимита на вратарей иностранцев в USHL – главной юниорской лиге США.
Сейчас на долю американских вратарей приходится 23,4% от общего числа вратарских минут в НХЛ, а в сезоне-2007/08 этот показатель составлял 11,5%.
Отмечается, что в 2007 году федерация хоккея США ввела постоянную должность тренера вратарей в своей программе юниорских сборных USNTDP.
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