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    Федерация хоккея США хочет, чтобы в 2030 году американцам принадлежал 51% игрового времени вратарей в НХЛ

    Теги сборная США НХЛ Федерация хоккея США USHL лимит на легионеров

    Федерация хоккея США работает над реализацией плана, согласно которому американские вратари в 2030 году должны сыграть 51% от всех вратарских минут в НХЛ

    Для достижения этой цели федерация запускает программу обучения и сертификации тренеров вратарей, которые будут работать в детском и юношеском хоккее. 

    Кроме того, ожидается введение лимита на вратарей иностранцев в USHL – главной юниорской лиге США. 

    Сейчас на долю американских вратарей приходится 23,4% от общего числа вратарских минут в НХЛ, а в сезоне-2007/08 этот показатель составлял 11,5%. 

    Отмечается, что в 2007 году федерация хоккея США ввела постоянную должность тренера вратарей в своей программе юниорских сборных USNTDP.

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