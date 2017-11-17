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    Евгений Малкин: «Возможно, Олимпиада-2018 была бы моим последним шансом. Сложно принять то, что мы на нее не едем»

    Теги сборная России Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин рассказал о своем желании сыграть на Олимпиаде-2018.

    «Для всех нас это мечта. Я играл на Олимпиаде трижды, и это был самый лучший период.

    Там не только хоккеисты, но и лыжники, фигуристы, все остальные. Это просто невероятно.

    Возможно, эта Олимпиада была бы моим последним шансом. Сложно принять то, что мы на нее не едем», – сказал Малкин.

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