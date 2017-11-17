Рижское «Динамо» расторгнет контракт с Жердевым до конца недели
Нападающий Николай Жердев покидает рижское «Динамо».
Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с 33-летним нападающим.
В пресс-службе рижской команды уже подтвердили факт расставания с Жердевым, сейчас для этого подготавливаются документы.
Официально расторжение договора с ним будет оформлено до конца этой недели – завтра или даже сегодня.
Хоккеист перебрался в Латвию из «Нефтехимика» в сентябре и сыграл за «Динамо» в 13 матчах, набрав 5 очков (3+2).
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