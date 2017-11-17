Рижское «Динамо» расторгнет контракт с Жердевым до конца недели

Нападающий Николай Жердев покидает рижское «Динамо».

Руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с 33-летним нападающим.

В пресс-службе рижской команды уже подтвердили факт расставания с Жердевым, сейчас для этого подготавливаются документы.

Официально расторжение договора с ним будет оформлено до конца этой недели – завтра или даже сегодня.

Хоккеист перебрался в Латвию из в сентябре и сыграл за «Динамо» в 13 матчах, набрав 5 очков (3+2).