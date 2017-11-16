Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ковальчук нанес один бросок по воротам в последних четырех играх за СКА. Все матчи были после невызова в сборную

    Теги СКА сборная России Илья Ковальчук КХЛ

    Нападающий СКА Илья Ковальчук ни разу не бросил по воротам в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:3).

    В этой игре Ковальчук был единственным из игроков атакующей линии команды, кто закончил игру с отрицательным показателем полезности («-1»).

    В последних четырех матчах Ковальчук нанес всего один бросок в створ ворот. Это произошло в минувшей встрече с «Адмиралом» (2:0). Кроме этого, в этой серии матчей форвард набрал всего 1 (0+1) очко.

    Перед игрой с рижским «Динамо», которая прошла 31 октября, был объявлен состав сборной России на Кубок «Карьялы». Ковальчук в него не попал и заявил, что расстроен тем, что не поедет на турнир.

    Илья Ковальчук: «Очень расстроен, что не вызвали в сборную. У Знарка спрашивайте»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться