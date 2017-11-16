Ковальчук нанес один бросок по воротам в последних четырех играх за СКА. Все матчи были после невызова в сборную

Нападающий СКА Илья Ковальчук ни разу не бросил по воротам в матче регулярного чемпионата против «Амура» (2:3).

В этой игре Ковальчук был единственным из игроков атакующей линии команды, кто закончил игру с отрицательным показателем полезности («-1»).

В последних четырех матчах Ковальчук нанес всего один бросок в створ ворот. Это произошло в минувшей встрече с «Адмиралом» (2:0). Кроме этого, в этой серии матчей форвард набрал всего 1 (0+1) очко.

Перед игрой с рижским «Динамо», которая прошла 31 октября, был объявлен состав сборной России на Кубок «Карьялы». Ковальчук в него не попал и заявил, что расстроен тем, что не поедет на турнир.

Илья Ковальчук: «Очень расстроен, что не вызвали в сборную. У Знарка спрашивайте»