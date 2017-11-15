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    Эркка Вестерлунд по поводу слухов об отставке: «Я тренирую 45 лет, и на тренера всегда идет какое-то давление»

    Теги Салават Юлаев ЦСКА Эркка Вестерлунд КХЛ Бен Скривенс Андрей Кареев

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сегодня выиграла лучшая команда, которая играла лучше. Мы были на шаг позади в каждом моменте, поэтому и проиграли.

    У ребят было собрание, они хотят лучше играть и побеждать. Сегодня они пробовали, но против нас играла команда, которая была лучше нас.

    Слухи об отставке? Я тренирую 45 лет, и на тренера всегда идет какое-то давление, я концентрируюсь на игре команды.

    Скривенс? Он в тяжелой ситуации с начала сезона. В национальной команде он отыграл три матча. Много переездов, поэтому играл Кареев. Он играл хорошо, но, увы, мы опять проиграли», – заявил Вестерлунд.

    «Салават Юлаев» потерпел 5 поражений в последних 6 матчах. У команды отрицательная разница голов

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