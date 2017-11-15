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    «Салават Юлаев» потерпел 5 поражений в последних 6 матчах. У команды отрицательная разница голов

    Теги Салават Юлаев КХЛ

    «Салават Юлаев» на выезде проиграл ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Это поражение стало для уфимцев третьим подряд. Ранее они уступили «Амуру» (1:3) и «Словану» (2:3). Также в последних шести встречах уфимская команда одержала всего одну победу – над «Куньлунем» (3:2).

    Команда тренера Эркки Вестерлунда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 играх.

    В данный момент «Салават» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб – 85:87.

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