«Салават Юлаев» потерпел 5 поражений в последних 6 матчах. У команды отрицательная разница голов

«Салават Юлаев» на выезде проиграл ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата .

Это поражение стало для уфимцев третьим подряд. Ранее они уступили «Амуру» (1:3) и «Словану» (2:3). Также в последних шести встречах уфимская команда одержала всего одну победу – над «Куньлунем» (3:2).

Команда тренера Эркки Вестерлунда занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 играх.

В данный момент «Салават» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб – 85:87.