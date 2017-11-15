НХЛ. «Колорадо» вызвал Каменева из АХЛ. В составе уже 5 игроков из России

объявил о перестановках в составе.

В фарм-клуб в АХЛ отправлены форварды Энтони-Джон Грир и Рокко Гримальди.

Из «Рэмпейдж» вызван форвард , которого недавно перешел в «Эвеланш» в результате трехстороннего обмена с «Нэшвиллом» и «Оттавой».

В 4 матчах за «Сан-Антонио» он успел набрать 4 (0+4) очка с полезностью «+1». Всего в сезоне АХЛ у него 12 (3+9) очков в 14 матчах.

Таким образом, в расположении «Колорадо» стало 5 российских игроков – Семен Варламов, Андрей Миронов, Никита Задоров, Наиль Якупов и Каменев.