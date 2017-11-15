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    НХЛ. «Колорадо» вызвал Каменева из АХЛ. В составе уже 5 игроков из России

    Теги Колорадо НХЛ Сан-Антонио Рокко Грималди Владислав Каменев Энтони-Джон Грир

    «Колорадо» объявил о перестановках в составе. 

    В фарм-клуб в АХЛ «Сан-Антонио» отправлены форварды Энтони-Джон Грир и Рокко Гримальди.

    Из «Рэмпейдж» вызван форвард Владислав Каменев, которого недавно перешел в «Эвеланш» в результате трехстороннего обмена с «Нэшвиллом» и «Оттавой». 

    В 4 матчах за «Сан-Антонио» он успел набрать 4 (0+4) очка с полезностью «+1». Всего в сезоне АХЛ у него 12 (3+9) очков в 14 матчах. 

    Таким образом, в расположении «Колорадо» стало 5 российских игроков – Семен Варламов, Андрей Миронов, Никита Задоров, Наиль Якупов и Каменев. 

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