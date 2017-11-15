НХЛ. «Колорадо» вызвал Каменева из АХЛ. В составе уже 5 игроков из России
«Колорадо» объявил о перестановках в составе.
В фарм-клуб в АХЛ «Сан-Антонио» отправлены форварды Энтони-Джон Грир и Рокко Гримальди.
Из «Рэмпейдж» вызван форвард Владислав Каменев, которого недавно перешел в «Эвеланш» в результате трехстороннего обмена с «Нэшвиллом» и «Оттавой».
В 4 матчах за «Сан-Антонио» он успел набрать 4 (0+4) очка с полезностью «+1». Всего в сезоне АХЛ у него 12 (3+9) очков в 14 матчах.
Таким образом, в расположении «Колорадо» стало 5 российских игроков – Семен Варламов, Андрей Миронов, Никита Задоров, Наиль Якупов и Каменев.
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