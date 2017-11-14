«Северсталь» обыграла «Трактор» в основное время, уступая 1:2 к 49-й минуте. Это шестая победа в последних семи матчах
«Северсталь» одержала волевую победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В третьем периоде чероповчане уступали 1:2 после гола Алексея Кручинина на 54-й секунде.
На 49-й минуте Олег Яшин сравнял счет, а за шесть минут до конца периода Адам Мазур забросил шайбу, которая в итоге стала победной.
Для «Северстали» эта победа стала шестой в последних семи играх. Команда тренера Александра Гулявцева поднялась на пятое место в таблице Западной конференции, набрав 50 очков после 31 матча.
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