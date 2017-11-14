«Северсталь» обыграла «Трактор» в основное время, уступая 1:2 к 49-й минуте. Это шестая победа в последних семи матчах

«Северсталь» одержала волевую победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата .

В третьем периоде чероповчане уступали 1:2 после гола Алексея Кручинина на 54-й секунде.

На 49-й минуте Олег Яшин сравнял счет, а за шесть минут до конца периода Адам Мазур забросил шайбу, которая в итоге стала победной.

Для эта победа стала шестой в последних семи играх. Команда тренера Александра Гулявцева поднялась на пятое место в таблице Западной конференции, набрав 50 очков после 31 матча.