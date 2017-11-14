НХЛ. «Монреаль» забрал Ниеми с драфта отказов. Это его третья команда за два месяца
Голкипер Антти Ниеми переходит в «Монреаль».
«Канадиенс» забрали финского вратаря с драфта отказов, куда он был помещен вчера «Флоридой». Еще раньше от Ниеми отказался «Питтсбург».
Таким образом, «Монреаль» стал третьей командой голкипера в нынешнем сезоне, который стартовал в прошлом месяце.
В этом регулярном чемпионате Ниеми сыграл три матча за «Питтсбург» и два – за «Флориду». В среднем он пропускает 6,74 шайбы за игру.
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