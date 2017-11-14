Сумманен запретил использовать свое фото на бутылках пива. Ему отказали в переводе денег обездоленным алкоголикам
Бывший главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен запретил использовать свое фото на бутылках пива, посвященных чемпионату мира 1995 года.
На этом турнире сборная Финляндии в первый раз завоевала золотые медали.
Впервые специальные бутылки пива были выпущены в 1995 году. В этот раз в продажу поступили 23 варианта бутылок с фотографиями игроков, а также главного тренера Курта Линдстрема.
55-летний Сумманен оказался единственным игроком той команды, запретившим использовать свое фото.
«Это были обычные переговоры. Мы обсуждали то, куда пойдут деньги с продаж.
Мой план состоял в том, чтобы пожертвовать доход обездоленным алкоголикам, но эта мысль не была одобрена.
Вся команда, или, по крайней мере, ее капитан, должны участвовать в обсуждении и находить решение.
У команды должно быть право голоса в вопросе о том, куда пойдут деньги с продаж. Мы должны были принять общее решение», – сказал Сумманен.
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