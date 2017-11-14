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    Сумманен запретил использовать свое фото на бутылках пива. Ему отказали в переводе денег обездоленным алкоголикам

    Теги Авангард светская хроника сборная Финляндии Раймо Сумманен Курт Линдстрем

    Бывший главный тренер «Авангарда» Раймо Сумманен запретил использовать свое фото на бутылках пива, посвященных чемпионату мира 1995 года.

    На этом турнире сборная Финляндии в первый раз завоевала золотые медали. 

    Впервые специальные бутылки пива были выпущены в 1995 году. В этот раз в продажу поступили 23 варианта бутылок с фотографиями игроков, а также главного тренера Курта Линдстрема.

    55-летний Сумманен оказался единственным игроком той команды, запретившим использовать свое фото.

    «Это были обычные переговоры. Мы обсуждали то, куда пойдут деньги с продаж.

    Мой план состоял в том, чтобы пожертвовать доход обездоленным алкоголикам, но эта мысль не была одобрена.

    Вся команда, или, по крайней мере, ее капитан, должны участвовать в обсуждении и находить решение.

    У команды должно быть право голоса в вопросе о том, куда пойдут деньги с продаж. Мы должны были принять общее решение», – сказал Сумманен.

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