Задоров о выступлении на ОИ под нейтральным флагом: «Это позорно и непатриотично. У нас есть наш флаг»

Защитник «Колорадо» поделился мнением о ситуации с возможным недопуском России на Олимпиаду-2018.

– По поводу Олимпиады. Как вы считаете, может ли сборная России выступать под нейтральным флагом?

– Это позорно! У нас есть наш флаг. Какой еще нейтральный? Я бы вообще в жизни не вышел ни под каким другим флагом! Это непатриотично. Я не лезу в политику, но у меня есть свое мнение. Почему за пару случаев допинга должны наказывать всю страну?

Это бред полный. Вот как в 1980 и 1984 годах были два бойкота подряд. Кто от этого выиграл? Но сейчас бойкот снова назревает. И думаю, его можно сейчас нам сделать. Я не лезу в политику. Но не понимаю, почему принимают такие решения в наш адрес. Из-за чего дисквалифицировать всю сборную? Лыжники, конькобежцы – они живут этим, готовятся к Олимпиаде всю жизнь. А им не предоставляют шанс выступать. Я считаю, это очень несправедливо.

– Вот может не отпустить своих игроков в Пхенчхан. Кто вообще на Олимпиаде в хоккей играть будет?

– Вряд ли КХЛ так сделает. Был составлен календарь, команды готовятся. КХЛ собрала олимпийскую сборную, туда ушли деньги. Нет смысла, осталось всего три месяца до Олимпиады.

Но я думаю, что если запретят играть хоккейной сборной России, то только потому, что всю нашу страну хотят дисквалифицировать. Тогда нет смысла из КХЛ отпускать шведов, чехов, финнов. Пусть лучше выступают в нашем чемпионате, – заявил Задоров.