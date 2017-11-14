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    Задоров о выступлении на ОИ под нейтральным флагом: «Это позорно и непатриотично. У нас есть наш флаг»

    Теги сборная России Колорадо НХЛ КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Никита Задоров

    Защитник «Колорадо» Никита Задоров поделился мнением о ситуации с возможным недопуском России на Олимпиаду-2018. 

    – По поводу Олимпиады. Как вы считаете, может ли сборная России выступать под нейтральным флагом?

    – Это позорно! У нас есть наш флаг. Какой еще нейтральный? Я бы вообще в жизни не вышел ни под каким другим флагом! Это непатриотично. Я не лезу в политику, но у меня есть свое мнение. Почему за пару случаев допинга должны наказывать всю страну?

    Это бред полный. Вот как в 1980 и 1984 годах были два бойкота подряд. Кто от этого выиграл? Но сейчас бойкот снова назревает. И думаю, его можно сейчас нам сделать. Я не лезу в политику. Но не понимаю, почему принимают такие решения в наш адрес. Из-за чего дисквалифицировать всю сборную? Лыжники, конькобежцы – они живут этим, готовятся к Олимпиаде всю жизнь. А им не предоставляют шанс выступать. Я считаю, это очень несправедливо.

    – Вот КХЛ может не отпустить своих игроков в Пхенчхан. Кто вообще на Олимпиаде в хоккей играть будет?

    – Вряд ли КХЛ так сделает. Был составлен календарь, команды готовятся. КХЛ собрала олимпийскую сборную, туда ушли деньги. Нет смысла, осталось всего три месяца до Олимпиады.

    Но я думаю, что если запретят играть хоккейной сборной России, то только потому, что всю нашу страну хотят дисквалифицировать. Тогда нет смысла из КХЛ отпускать шведов, чехов, финнов. Пусть лучше выступают в нашем чемпионате, – заявил Задоров. 

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