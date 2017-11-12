Форвард «Витязя» Макеев забил 4 гола в матче за олимпийскую сборную России
Олимпийская сборная России победила команду Словакии (4:2) на Кубке Германии.
В составе россиян покер оформил нападающий Алексей Макеев. Форвард «Витязя» забил шайбу в первом периоде, две – во втором и еще одну – в третьем.
По информации ФХР, автором четвертого гола в ворота словаков стал защитник ЦСКА Михаил Науменков. В статистике ИИХФ шайба записана на Макеева. Науменков указан как ассистент.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.