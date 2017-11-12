Гэри Беттмэн: «НХЛ может пропустить все Олимпиады, проходящие не в Северной Америке»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможное участие игроков НХЛ в последующих Олимпийских играх.

«Мы не поехали в Пхенчхан, и я считаю это решение правильным. Слишком большой перерыв в регулярном чемпионате, это правильное решение для поклонников НХЛ.

Конечно, когда Олимпиады проводятся в Северной Америке, то ситуация меняется, в этом случае возникают совсем другие условия, другая логистика.

Я никогда не говорю никогда. Не исключаю, что в будущем мы разрешим своим хоккеистам участвовать в Олимпиадах, но пока мне трудно представить такой сценарий. Если, конечно, Игры не вернутся в Америку», – сказал Беттмэн.

Напомним, что в 2010 году Олимпиада проходила в канадском Ванкувере, а в 2002-м – в американском Солт-Лейк-Сити.