НХЛ. Сошников может уехать в КХЛ, если до 14 ноября не будет вызван в основу «Торонто». Права на него – у СКА

Форвард «Торонто» Никита Сошников в ближайшее время может перейти в клуб на правах аренды, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

По его сведениям, в контракте российского игрока есть пункт, подразумевающий такую возможность, если до 14 ноября его не вызовут в основу.

«Я думаю, что «Торонто» его вызовет, так что он не поедет в КХЛ. Напомню, что ему нужно провести 3 игры в , чтобы его можно было отправить в АХЛ только через драфт отказов.

Агент игрока Дэн Мильштейн говорит, что он хочет остаться в НХЛ», – написал Лебрюн.

В текущем сезоне Сошников провел 11 матчей в за «Торонто Марлис», в которых набрал 9 (3+6) очков.

В прошлом сезоне он провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 7 (4+3) очков.

Отметим, что права на Сошникова в КХЛ принадлежат СКА.