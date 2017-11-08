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    НХЛ. Сошников может уехать в КХЛ, если до 14 ноября не будет вызван в основу «Торонто». Права на него – у СКА

    Теги СКА возможные переходы Торонто НХЛ АХЛ КХЛ Торонто Марлис Никита Сошников

    Форвард «Торонто» Никита Сошников в ближайшее время может перейти в клуб КХЛ на правах аренды, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн. 

    По его сведениям, в контракте российского игрока есть пункт, подразумевающий такую возможность, если до 14 ноября его не вызовут в основу. 

    «Я думаю, что «Торонто» его вызовет, так что он не поедет в КХЛ. Напомню, что ему нужно провести 3 игры в НХЛ, чтобы его можно было отправить в АХЛ только через драфт отказов.

    Агент игрока Дэн Мильштейн говорит, что он хочет остаться в НХЛ», – написал Лебрюн. 

    В текущем сезоне Сошников провел 11 матчей в АХЛ за «Торонто Марлис», в которых набрал 9 (3+6) очков. 

    В прошлом сезоне он провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 7 (4+3) очков. 

    Отметим, что права на Сошникова в КХЛ принадлежат СКА. 

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