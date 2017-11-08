НХЛ. Сошников может уехать в КХЛ, если до 14 ноября не будет вызван в основу «Торонто». Права на него – у СКА
Форвард «Торонто» Никита Сошников в ближайшее время может перейти в клуб КХЛ на правах аренды, сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн.
По его сведениям, в контракте российского игрока есть пункт, подразумевающий такую возможность, если до 14 ноября его не вызовут в основу.
«Я думаю, что «Торонто» его вызовет, так что он не поедет в КХЛ. Напомню, что ему нужно провести 3 игры в НХЛ, чтобы его можно было отправить в АХЛ только через драфт отказов.
Агент игрока Дэн Мильштейн говорит, что он хочет остаться в НХЛ», – написал Лебрюн.
В текущем сезоне Сошников провел 11 матчей в АХЛ за «Торонто Марлис», в которых набрал 9 (3+6) очков.
В прошлом сезоне он провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 7 (4+3) очков.
Отметим, что права на Сошникова в КХЛ принадлежат СКА.
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