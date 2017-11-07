Олег Знарок: «Мы не допускаем, что поедем в Пхенчхан играть без флага. Это идиотизм»
Главный тренер сборной России Олег Знарок высказался о том, что команде могут не разрешить выступать на Олимпиаде под флагом страны.
– Как на сборной сказывается шум вокруг флага и гимна?
– Нас совершенно не отвлекает весь этот шум. Мы планомерно готовимся.
Я думаю, что здравый смысл все-таки возобладает, потому что это идиотизм. Мы будем готовы.
Мы не допускаем, что поедем играть без флага. Едем играть под российским флагом, – сказал Знарок.
Ранее МОК МОК назвал преждевременной спекуляцией информацию о запрете российского гимна в Пхенчхане-2018.
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