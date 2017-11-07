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    Олег Знарок: «Мы не допускаем, что поедем в Пхенчхан играть без флага. Это идиотизм»

    Теги сборная России Олег Знарок Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Главный тренер сборной России Олег Знарок высказался  о том, что команде могут не разрешить выступать на Олимпиаде под флагом страны.

    – Как на сборной сказывается шум вокруг флага и гимна?

    – Нас совершенно не отвлекает весь этот шум. Мы планомерно готовимся.

    Я думаю, что здравый смысл все-таки возобладает, потому что это идиотизм. Мы будем готовы.

    Мы не допускаем, что поедем играть без флага. Едем играть под российским флагом, – сказал Знарок.

    Ранее МОК МОК назвал преждевременной спекуляцией информацию о запрете российского гимна в Пхенчхане-2018.

    Россия не поедет на Олимпиаду без флага. Это плохая идея

    Опрос

    Выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – это:

    23063 голосa 131
    • Унизительно и неприемлемо для России
      58%
    • Нормально; пусть спортсмены решают
      42%

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