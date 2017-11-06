Петерис Скудра: «Наверное, будет правильно, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду»
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра высказался после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Спасибо за матч «Ак Барсу». Я должен поблагодарить болельщиков – им огромное спасибо. Считаю, быстрый и интересный матч получился. Много борьбы было и моментов.
Мы помнили неприятное поражение дома – готовились, разбирали. Здорово, что в меньшинстве смогли сделать правильные выводы. Ребятам спасибо.
– В протоколе перед матчем основным вратарем значился Иван Лисутин, но на матч вышел Станислав Галимов.
– Это, наверное, ошибка была. Галимов изначально должен был играть.
– КХЛ может отказаться отпускать игроков на Олимпиаду, если сборную России не допустят до Игр. Как такое решение повлияет на ваши планы?
– Я не знаю. Не дай Бог, если не поедет, но это, наверное, будет правильное решение, – сказал Скудра.
КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, если там не будет России. Это вообще возможно?
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