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    Петерис Скудра: «Наверное, будет правильно, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду»

    Теги Ак Барс Торпедо сборная России Петерис Скудра Станислав Галимов КХЛ Пхенчхан-2018 Иван Лисутин олимпийский хоккейный турнир политика

    Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра высказался после победы над «Ак Барсом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Спасибо за матч «Ак Барсу». Я должен поблагодарить болельщиков – им огромное спасибо. Считаю, быстрый и интересный матч получился. Много борьбы было и моментов.

    Мы помнили неприятное поражение дома –​ готовились, разбирали. Здорово, что в меньшинстве смогли сделать правильные выводы. Ребятам спасибо.

    – В протоколе перед матчем основным вратарем значился Иван Лисутин, но на матч вышел Станислав Галимов.

    – Это, наверное, ошибка была. Галимов изначально должен был играть.

    – КХЛ может отказаться отпускать игроков на Олимпиаду, если сборную России не допустят до Игр. Как такое решение повлияет на ваши планы?

    – Я не знаю. Не дай Бог, если не поедет, но это, наверное, будет правильное решение, – сказал Скудра.

    КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, если там не будет России. Это вообще возможно?

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