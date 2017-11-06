Илья Воробьев: «Видел выход из непростой ситуации в «Магнитке». План был»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» заявил, что у него был план того, как вывести команду из трудного положения.

«Видел пути выхода из непростой ситуации для команды, и был план. Если подъедут Ли и Береглазов, то это еще облегчит ситуацию. Сейчас я уже не при делах. Но вроде бы был разговор, что хочет возвращаться.

Почему Ли не мог найти работу в НХЛ? Совершенно разный хоккей в НХЛ и , разные площадки. Крис уже не мальчик, у него, насколько я знаю, были предложения из одной команды НХЛ весной, когда у нас уже сезон закончился. Его видели в составе, но потом в клубе уволили тренеров и менеджера, и все стало сложнее.

Будут давать шансы парню 1997-98 годов рождения или Ли, который хочет один год отыграть? Опять же, два разных хоккея. Есть люди, которые играют там и не смогли бы здесь, а есть универсалы», – сказал Воробьев.