«Айлендерс» – «Колорадо». Якупов набрал «-3», одна из шайб в ворота «Эвеланш» срикошетила от его клюшки
Форвард «Колорадо» Наиль Якупов завершил матч с «Айлендерс» (4:6) с худшим в команде показателем полезности «-3».
Российский нападающий провел на льду 16 минут и 21 секунду (в том числе больше 3 минут в большинстве), что стало его новым рекордом в сезоне. Тем не менее, ему не удалось нанести ни одного броска в створ ворот.
Кроме того, одна из шайб «островитян», заброшенная Джонни Бойчаком, зашла в ворота после рикошета от клюшки Якупова.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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