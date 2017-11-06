«Айлендерс» – «Колорадо». Якупов набрал «-3», одна из шайб в ворота «Эвеланш» срикошетила от его клюшки

Форвард Наиль Якупов завершил матч с «Айлендерс» (4:6) с худшим в команде показателем полезности «-3».

Российский нападающий провел на льду 16 минут и 21 секунду (в том числе больше 3 минут в большинстве), что стало его новым рекордом в сезоне. Тем не менее, ему не удалось нанести ни одного броска в створ ворот.

Кроме того, одна из шайб «островитян», заброшенная Джонни Бойчаком, зашла в ворота после рикошета от клюшки Якупова.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.