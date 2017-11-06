Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Айлендерс» – «Колорадо». Якупов набрал «-3», одна из шайб в ворота «Эвеланш» срикошетила от его клюшки

    Теги Айлендерс Колорадо НХЛ Наиль Якупов

    Форвард «Колорадо» Наиль Якупов завершил матч с «Айлендерс» (4:6) с худшим в команде показателем полезности «-3». 

    Российский нападающий провел на льду 16 минут и 21 секунду (в том числе больше 3 минут в большинстве), что стало его новым рекордом в сезоне. Тем не менее, ему не удалось нанести ни одного броска в створ ворот. 

    Кроме того, одна из шайб «островитян», заброшенная Джонни Бойчаком, зашла в ворота после рикошета от клюшки Якупова. 

    С его статистикой можно ознакомиться здесь

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться