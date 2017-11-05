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    НХЛ. Кучеров забросил 14-ю шайбу в сезоне с передач Наместникова и Сергачева

    Теги Тампа-Бэй Коламбус НХЛ Никита Кучеров Владислав Наместников Михаил Сергачев

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (5:4 Б). 

    Российский нападающий отличился в 14-й раз в сезоне, он по-прежнему лидирует в снайперской гонке. Также он ассистировал Стивену Стэмкосу.

    Всего у него стало 23 (14+9) очка в 15 матчах при полезности «+5», в гонке бомбардиров он идет на втором месте, уступая Стэмкосу 2 очка. 

    При заброшенной шайбе Кучерову ассистировали Владислав Наместников (14 (5+9) очков в 14 матчах) и Михаил Сергачев (12 (4+8) очков). 

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