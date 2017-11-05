НХЛ. Тарасенко забросил 7-ю шайбу в сезоне и набрал 300-е очко в лиге

Форвард «Сент-Луиса» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4).

Во втором периоде он забросил первую шайбу своей команды, сделав счет 1:1. В третьем периоде он поучаствовал в заброшенной шайбе Алекса Пьетранжело в большинстве.

Это очко стало для него 300-м в НХЛ. Он достиг отметки в 300 (152+148) очков в лиге, проведя 356 матчей.

Всего в его активе стало 16 (7+9) очков в 15 матчах сезона при полезности «+12».