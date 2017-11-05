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    НХЛ. Тарасенко забросил 7-ю шайбу в сезоне и набрал 300-е очко в лиге

    Теги Торонто Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Торонто» (6:4). 

    Во втором периоде он забросил первую шайбу своей команды, сделав счет 1:1. В третьем периоде он поучаствовал в заброшенной шайбе Алекса Пьетранжело в большинстве. 

    Это очко стало для него 300-м в НХЛ. Он достиг отметки в 300 (152+148) очков в лиге, проведя 356 матчей. 

    Всего в его активе стало 16 (7+9) очков в 15 матчах сезона при полезности «+12». 

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