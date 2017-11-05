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    НХЛ. Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне с передач Кузнецова и Орлова

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Бостоном» (3:2). 

    Она стала для российского форварда 11-й в сезоне. Ему удалось прервать 5-матчевую безголевую серию. 

    Всего у него стало 16 (11+5) очков в 14 матчах сезона. 

    Ассистировали Овечкину Евгений Кузнецов, у которого стало 16 (3+13) очков в 14 матчах, и Дмитрий Орлов – 2 (0+2) очка. 

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