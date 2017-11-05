НХЛ. Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне с передач Кузнецова и Орлова

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в матче с «Бостоном» (3:2).

Она стала для российского форварда 11-й в сезоне. Ему удалось прервать 5-матчевую безголевую серию.

Всего у него стало 16 (11+5) очков в 14 матчах сезона.

Ассистировали Овечкину Евгений Кузнецов, у которого стало 16 (3+13) очков в 14 матчах, и – 2 (0+2) очка.