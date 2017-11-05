НХЛ. Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне с передач Кузнецова и Орлова
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче с «Бостоном» (3:2).
Она стала для российского форварда 11-й в сезоне. Ему удалось прервать 5-матчевую безголевую серию.
Всего у него стало 16 (11+5) очков в 14 матчах сезона.
Ассистировали Овечкину Евгений Кузнецов, у которого стало 16 (3+13) очков в 14 матчах, и Дмитрий Орлов – 2 (0+2) очка.
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