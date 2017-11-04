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    Игрокам НХЛ могут разрешить употреблять марихуану в медицинских целях

    Теги НХЛ допинг Ассоциация игроков НХЛ

    Профсоюз игроков НХЛ может поднять вопрос о возможности употребления в медицинских целях марихуаны, которая будет легализована в Канаде 1 июля 2018 года.

    Этот наркотик не относится к допингу и не включен в список НХЛ по запрещенным препаратам.

    Однако марихуана входит в список веществ, на которые игроки проверяются под эгидой совместной программы НХЛ и Профсоюза по злоупотреблению наркотиками.

    Источник в профсоюзе отмечает, что если в Канаде признают марихуану приемлемым средством для снятия боли, то стороны, по крайней мере, должны будут также обсудить этот вопрос.

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