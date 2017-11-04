Игрокам НХЛ могут разрешить употреблять марихуану в медицинских целях
Профсоюз игроков НХЛ может поднять вопрос о возможности употребления в медицинских целях марихуаны, которая будет легализована в Канаде 1 июля 2018 года.
Этот наркотик не относится к допингу и не включен в список НХЛ по запрещенным препаратам.
Однако марихуана входит в список веществ, на которые игроки проверяются под эгидой совместной программы НХЛ и Профсоюза по злоупотреблению наркотиками.
Источник в профсоюзе отмечает, что если в Канаде признают марихуану приемлемым средством для снятия боли, то стороны, по крайней мере, должны будут также обсудить этот вопрос.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.