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    Геннадий Тимченко: «Возможно, КХЛ стоит включить клуб из Ташкента в планы на будущее»

    Теги КХЛ Геннадий Тимченко

    Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что лиге стоит включить в свои планы на будущее клуб из Ташкента.

    «Могу сказать, что это не просто слухи, в Ташкенте строят стадион. Учитывая, что раньше в Узбекистане была команда, может, и есть смысл нам в свои планы на будущее включить команду из Ташкента.

    Почему нет? Ведь КХЛ – это международная лига.

    Года два-три им еще нужно, чтобы достроить объект, создать команду. И тогда можно уже будет об этом поговорить», – сказал Тимченко.

    КХЛ, когда она была великой

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