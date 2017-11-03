«Транснефть» продает актив в КХЛ. Втрое дороже, чем в 2013 году

Компания «Транснефть» выставила на продажу 11,8% в уставном капитале Континентальной хоккейной лиги.

Актив КХЛ будет продан на открытом аукционе. Начальная цена – 295,7 миллиона рублей.

Таким образом, компания оценивает долю в КХЛ почти втрое дороже, чем в 2013 году, когда «Транснефть» впервые собиралась продать актив по директиве государства за 100 миллионов.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин пояснил, что стоимость изменилась после исследования независимого оценщика, «который дал такую позитивную динамику», сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Заявки от претендентов принимаются с 3 ноября до 4 декабря и будут рассмотрены компанией 13 декабря.

На следующий день в электронной форме пройдут торги. Минимальный шаг аукциона – 100 000 рублей.

Результаты тендера будут объявлены 21 декабря. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе – 3 миллиона.