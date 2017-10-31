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    Геннадий Тимченко: «Хоккейная сборная России не может выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом»

    Теги сборная России Владимир Путин МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Геннадий Тимченко

    Вице-президент ОКР, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко ответил на вопрос о том, насколько ему тревожно за допуск хоккейной сборной России до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенхчане. 

    Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх-2018 будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

    19 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что недопуск России на Олимпиаду или допуск под нейтральным флагом будут «унижением для страны».

    «Хоккейная команда не может выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом, да и просто, согласитесь, это было бы странно. Вообще, руководитель страны уже внятно сказал, как мы относимся к возможному решению о допуске России до участия в Олимпиаде под каким-то непонятным флагом.

    Пока еще ничего не ясно, идут разборы полетов, и мы ждем конца ноября, когда все должно стать понятно. Конечно, надеюсь, что здравый смысл восторжествует», – сказал Тимченко.

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