Евгений Малкин: «Трамп мне показался веселым. Много шутил, вел себя очень просто»

Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин поделился мнением о визите в Белый дом и встрече с президентом США Дональдом Трампом.

– «Питтсбург» завоевал два Кубка Стэнли подряд. Есть ли шанс на третий? Такого хет-трика в НХЛ не было с 80-х.

– Все в равных условиях. У нас – 82 матча в регулярке, как и у всех. Есть шанс попасть в плей-офф, а там мы уже умеем играть. Знаем, что делать. Я уверен в каждом нашем хоккеисте. Я уверен в нашей команде.

Мы очень сильно постараемся взять третий Кубок Стэнли. Да, никто не загадывает. В нас мало кто верил и в прошлом плей-офф, но мы уперлись.

Теперь тоже хотим попасть в историю и доказать, что мы это можем. Да, летом ушли из состава несколько ведущих игроков. Но мы все равно остались хорошей командой. Не хотим никому уступать.

– Президент США Дональд Трамп на приеме в Белом доме лично пожал вам руку. Сказал, что Малкин похож на баскетболиста, и назвал вас половиной «двуглавого монстра». Приятно ли такое сравнение?

– Эти слова не от Трампа, ему подсказали. И я не впервые слышу, что нас с Сидом сравнивают с таким монстром.

Да, это приятно. Впечатление на всю жизнь. Ходило много разговоров о том, стоило ли «Питтсбургу» идти в Белый дом. Но какой бы президент ни был, он легитимно выбран страной.

Вообще Трамп мне показался веселым. Он много шутил, когда мы стояли в Овальном кабинете. Дональд общался с ребятами. Вел себя очень просто.

– Меня зацепил фильм Первого канала «Евгений Малкин. Русский среди «пингвинов», в котором показывалась ваша жизнь в США. А вам нравится?

– Да, я доволен. На нас вышли в предложением, прилетели к нам в Питтсбург. Проблема была в том, что жена тогда была беременна. Мы не хотели это особо показывать. Держали в секрете, поэтому волновались.

Но съемки прошли комфортно, мы друг под друга подстроились. Да и погода не подкачала. И чай попили, и пообщались. Домашняя атмосфера.

Я не особо люблю видеть себя со стороны – а тут посмотрел и получил удовольствие. Многие друзья говорили, что летят самолетом куда-то далеко, и этот фильм в базу кино закачан, – рассказал Малкин.