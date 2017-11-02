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    «Салават» объявил конкурс на новый логотип, приз – 100 тысяч рублей

    Теги Салават Юлаев КХЛ

    «Салават Юлаев» объявил открытый конкурс на создание нового логотипа клуба.

    Работы участника не должны нарушать авторских, имущественных прав третьих лиц, не зарегистрированных в качестве объектов (результатов) интеллектуальной деятельности (товарных знаков, торговых марок, знаков обслуживания и пр), а также не включает охраняемые и сходные до степени смешения элементы объектов (результатов) интеллектуальной собственности, не участвовали в других конкурсах.

    Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.

    При оценке эскизных решений логотипа используются следующие критерии:

    – выразительность художественного решения логотипа;

    – соответствие тематике конкурса;

    – оригинальность и уникальность художественного решения логотипа;

    – мастерство;

    – содержание эскиза;

    – техническое исполнение;

    – глубина раскрытия темы;

    – творческий подход.

    Прием работ на конкурс осуществляется с 1 ноября по 1 марта. Победитель получит премию – денежную сумму в размере 100 тысяч рублей.

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