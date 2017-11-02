«Салават» объявил конкурс на новый логотип, приз – 100 тысяч рублей

объявил открытый конкурс на создание нового логотипа клуба.

Работы участника не должны нарушать авторских, имущественных прав третьих лиц, не зарегистрированных в качестве объектов (результатов) интеллектуальной деятельности (товарных знаков, торговых марок, знаков обслуживания и пр), а также не включает охраняемые и сходные до степени смешения элементы объектов (результатов) интеллектуальной собственности, не участвовали в других конкурсах.

Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.

При оценке эскизных решений логотипа используются следующие критерии:

– выразительность художественного решения логотипа;

– соответствие тематике конкурса;

– оригинальность и уникальность художественного решения логотипа;

– мастерство;

– содержание эскиза;

– техническое исполнение;

– глубина раскрытия темы;

– творческий подход.

Прием работ на конкурс осуществляется с 1 ноября по 1 марта. Победитель получит премию – денежную сумму в размере 100 тысяч рублей.

Клубы КХЛ, которые застряли в прошлом