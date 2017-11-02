«Салават» объявил конкурс на новый логотип, приз – 100 тысяч рублей
«Салават Юлаев» объявил открытый конкурс на создание нового логотипа клуба.
Работы участника не должны нарушать авторских, имущественных прав третьих лиц, не зарегистрированных в качестве объектов (результатов) интеллектуальной деятельности (товарных знаков, торговых марок, знаков обслуживания и пр), а также не включает охраняемые и сходные до степени смешения элементы объектов (результатов) интеллектуальной собственности, не участвовали в других конкурсах.
Каждый участник может выставить на конкурс неограниченное количество работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
При оценке эскизных решений логотипа используются следующие критерии:
– выразительность художественного решения логотипа;
– соответствие тематике конкурса;
– оригинальность и уникальность художественного решения логотипа;
– мастерство;
– содержание эскиза;
– техническое исполнение;
– глубина раскрытия темы;
– творческий подход.
Прием работ на конкурс осуществляется с 1 ноября по 1 марта. Победитель получит премию – денежную сумму в размере 100 тысяч рублей.
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