Павел Бучневич: «Шипачев – хороший игрок, ему просто не дали шанса»
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением по поводу ситуации с нападающим «Вегаса» Вадимом Шипачевым.
– Вы, наверное, слышали про ситуацию с Вадимом Шипачевым…
– Да, я разговаривал с ним.
– Что-то знаете о его карьерных планах?
– Он не говорил, какие у него планы, но я читал в интернете, что он собрался обратно в Россию. Не знаю, почему его так мариновали в «Вегасе». Всем известно, что Вадим – хороший хоккеист, ему просто не дали шанса.
Человек играл в КХЛ по 20-25 минут, проводил все большинство, а тут его даже не выпускали на розыгрыш лишнего. Это неправильно, – сказал Бучневич.
Ранее появилась информация, согласно которой Шипачев решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию.
Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «Найтс» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».
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