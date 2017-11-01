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    Павел Бучневич: «Шипачев – хороший игрок, ему просто не дали шанса»

    Теги Рейнджерс НХЛ Вадим Шипачев Вегас Павел Бучневич

    Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением по поводу ситуации с нападающим «Вегаса» Вадимом Шипачевым.

    – Вы, наверное, слышали про ситуацию с Вадимом Шипачевым

    – Да, я разговаривал с ним.

    – Что-то знаете о его карьерных планах?

    – Он не говорил, какие у него планы, но я читал в интернете, что он собрался обратно в Россию. Не знаю, почему его так мариновали в «Вегасе». Всем известно, что Вадим – хороший хоккеист, ему просто не дали шанса.

    Человек играл в КХЛ по 20-25 минут, проводил все большинство, а тут его даже не выпускали на розыгрыш лишнего. Это неправильно, – сказал Бучневич.

    Ранее появилась информация, согласно которой Шипачев решил покинуть НХЛ и вернуться в Россию.

    Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «Найтс» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».

    Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?

    Опрос

    Где в итоге окажется Шипачев?

    13262 голосa 39
    • ЦСКА
      35%
    • Металлург Мг
      21%
    • Ак Барс
      14%
    • В другом клубе
      30%

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