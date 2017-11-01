Павел Бучневич: «Шипачев – хороший игрок, ему просто не дали шанса»

Форвард Павел Бучневич поделился мнением по поводу ситуации с нападающим Вадимом Шипачевым.

– Вы, наверное, слышали про ситуацию с …

– Да, я разговаривал с ним.

– Что-то знаете о его карьерных планах?

– Он не говорил, какие у него планы, но я читал в интернете, что он собрался обратно в Россию. Не знаю, почему его так мариновали в «Вегасе». Всем известно, что Вадим – хороший хоккеист, ему просто не дали шанса.

Человек играл в КХЛ по 20-25 минут, проводил все большинство, а тут его даже не выпускали на розыгрыш лишнего. Это неправильно, – сказал Бучневич.

Ранее появилась информация, согласно которой Шипачев решил покинуть и вернуться в Россию.

Недавно «Вегас» дисквалифицировал игрока после его отказа сыграть за фарм-клуб «Найтс» в АХЛ – «Чикаго Вулвс».

Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?